Napoli, Emirates Airlines cerca personale: stipendio da 2700 euro

Emirates Airlines, la più grande compagnia aerea, torna a Napoli per un open day dedicato alla ricerca di nuovo personale di bordo. L’appuntamento è fissato per il giorno 19 marzo alle 9.00 presso l’Holiday Inn, in Via Domenico Aulisio, Centro Direzionale Isola E7, E6.

Il Gruppo organizza dei recruiting day per la copertura di posti di lavoro per Assistenti di Volo Emirates. La compagnia araba, infatti, cerca personale da inserire a bordo dei propri aerei. Durante questi eventi i responsabili delle Risorse Umane della società presentano l’azienda e incontrano i candidati per valutarli. Lo stipendio mensile offerto agli Assistenti di Volo del Gruppo arriva fino a oltre 2.700 Euro.

I requisiti

Le opportunità di lavoro Emirates Airlines per Assistenti di Volo sono rivolte a candidati in possesso dei seguenti requisiti:

aver maturato un anno di esperienza nell’ospitalità o nell’ambito del servizio clienti;

possedere i requisiti necessari per ottenere il visto di lavoro negli Emirati Arabi Uniti;

portata minima del braccio di 212 cm (in punta di piedi) per raggiungere gli equipaggiamenti di emergenza su tutti i tipi di aeromobili;

altezza non inferiore a 160 cm;

diploma di scuola superiore;

fluente conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata). La conoscenza anche di altre lingue straniere è considerata un plus;

assenza di tatuaggi in parti del corpo visibili indossando l’uniforme;

flessibilità, adattabilità, atteggiamento positivo e amichevole, predisposizione ad aiutare gli altri, capacità di lavorare in squadra e di interagire con persone nuove e di culture diverse.

Come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni Emirates Airlines e a partecipare alle selezioni per Assistenti di Volo in Italia possono candidarsi attraverso la pagina dedicata al reclutamento per Cabin Crew, raggiungibile dal portale web riservato alle posizioni aperte della compagnia aerea, Emirates Lavora con noi.