Napoli, Elodie la grande protagonista del Capodanno napoletano: attese migliaia di persone

Sarà Elodie la grande protagonista del Capodanno napoletano: Piazza del Plebiscito si prepara ad accogliere il tradizionale concertone di fine anno, che quest’anno punta tutto sulla musica italiana e su parterre capace di richiamare migliaia di persone.

La cantante romana, tra le voci più amate del panorama pop nazionale, ha scelto proprio Napoli per uno dei suoi ultimi live prima della pausa annunciata. Un ritorno sul palco napoletano che si preannuncia esplosivo, con una scaletta costruita per far ballare l’intera piazza fino al brindisi della mezzanotte.

Ad aprire la serata saranno Serena Brancale, Lda e Aka 7, che accompagneranno il pubblico nel countdown verso l’esibizione di Elodie, vero fulcro dell’evento. Ma il palco del Plebiscito ospiterà anche due icone della musica partenopea: il sound graffiante di Franco Ricciardi e il romanticismo melodico di Gigi Finizio. La direzione artistica porta la firma di Gianni Simeoli, mentre le incursioni comiche saranno affidate a Peppe Iodice, garanzia di ritmo e ironia.

Napoli punta su un Capodanno diffuso: eventi distribuiti nei giorni precedenti in diverse aree della città, per poi convergere in un unico grande appuntamento la notte del 31 nella piazza simbolo del capoluogo. Una scelta pensata per dare a cittadini e turisti un’offerta più ampia e più inclusiva. Un parterre ricco, costruito per intercettare gusti diversi e che conferma, ancora una volta, il legame fortissimo tra Napoli e la scena musicale italiana. Sotto le stelle del Vesuvio, sarà una lunga notte di musica, spettacolo e festa.