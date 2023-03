Non solo tavolini e sedie, ma anche sassi e bottiglie sono stati lanciati dai tifosi duranti gli scontri andati in scena questo pomeriggio in piazza del Gesù, a Napoli, a poche ore dal match tra la squadra azzurra e quella tedesca.

Napoli-Eintracht, tifosi azzurri lanciano sassi contro bus con tedeschi a bordo

La violenta sassaiola si è consumata in via Monteoliveto contro i bus del servizio Stadio Anm che trasportavano i supporters dell’Eintracht Francoforte per riportarli negli hotel in cui alloggiano. I sassi hanno colpito diversi vetri, danneggiandoli. Scortati dalle forze dell’ordine, i pullman sono subito ripartiti per raggiungere il lungomare partenopeo.

In questo momento numerosi agenti presidiano l’ingresso del Royal Continental Hotel, dove sono arrivati i bus degli ultras dell’Eintracht ripartiti dal centro. Il timore è che possano esserci nuovi tafferugli subito dopo la partita.

La dinamica

Fino alle 16 la situazione era ancora sotto controllo, con le forze dell’ordine che erano riusciti a evitare contatti tra le due frange di ultrà. Poi con l’arrivo di due autobus dell’Anm in piazza del Gesù, messi a disposizione dei tifosi tedeschi, i supporter napoletani sarebbero entrati in azione: provenendo dal lato dei Decumani, la tifoseria azzurra avrebbe prima forzato il cordone della polizia per raggiungere i tedeschi.