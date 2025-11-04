Abbiamo ancora davanti agli occhi le immagini del 2023. Con l’arrivo dei tifosi dell’Eintracht di Francorte e la guerriglia urbana a Napoli. Tra cortei di incappucciati, scontri, veicoli in fiamme e danni in centro. Ora è altissima l’allerta per il nuovo incrocio in Champions League di stasera.

Napoli-Eintracht, città blindata. Bild: “Centinaia di ultras in partenza contro i divieti”

La città è blindata ed è stato sospeso per due giorni anche l’accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone. Controlli alle frontiere, aeroporti e stazioni su carte d’identità e passaporti. Divieto di vendita di tagliandi a residenti a Francoforte e Bergamo, visto il gemellaggio con l’Atalanta.

La Prefettura di Napoli ha diposto la chiusura dello svincolo della tangenziale di Fuorigrotta dalle 19.30. In città il divieto di affollamento nei luoghi pubblici per persone riconducibili alla tifoseria tedesca. Dalle 14 vietata la vendita di alcolici all’interno e nei pressi dello stadio Maradona, mentre in alcune zone del centro scatta anche il divieto di vendita di bevande confezionate.

L’autorevole giornale tedesco Bild sottolinea però che alcune centinaia di ultras dei Francoforte sarebbero comunque partiti in direzione Napoli. “Teppisti in viaggio verso l’Italia? Si teme un nuovo caos a Napoli”, si legge sulla Bild. L’attenzione nel capoluogo partenopeo resta quindi altissimi per evitare il ripetersi di queste scene.