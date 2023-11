Occupata la sede dell’Università l’Orientale di Napoli. Un gruppo di studenti questa mattina ha esposto uno striscione a sostegno della Palestina. “Fino alla vittoria” è la scritta che campeggia sul drappo appeso fuori da Palazzo Giusso.

Napoli, studenti si schierano con la Palestina: occupata l’Università l’Orientale

Non è la prima manifestazione pro-Palestina da parte degli studenti dell’Ateneo partenopeo. Nelle scorse settimane infatti altri iscritti dell’Orientale avevano esposto una bandiera palestinese sulla facciata del palazzo e in altri luoghi della città. Alle 11 i promotori dell’occupazione terranno una conferenza stampa.

In un comunicato, i ragazzi fanno sapere di voler “denunciare anche dai luoghi del sapere la complicità ed il silenzio delle nostre istituzioni e del governo. Il nostro è un atto che ha la finalità di riaprire il dibattito anche all’interno dell’università e far prendere posizione questa istituzione. Non vogliamo studiare in un’università che si rende complice di ciò che sta facendo un governo coloniale e criminale come quello israeliano”.