Napoli e provincia baciate dalla fortuna, vinti oltre 40mila euro al 10eLotto

Campania baciata dalla fortuna anche nel 2024 con il gioco del 10eLotto. Nel concorso di martedì 2 gennaio, come riporta Agipronews, in regione sono stati vinti oltre 40 mila euro.

A Terzigno, in provincia di Napoli, sono state realizzate tre vincite in modalità “Extra” una da 11.250 e le altre due da 10 mila euro, a cui si aggiunge un 3 da 9 mila euro centrato a Napoli. Il primo concorso del 10eLotto del 2024 ha distribuito premi per 23,1 milioni di euro in tutta Italia.