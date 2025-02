Un inseguimento ad alta tensione nella notte tra Fuorigrotta e il rione Traiano ha portato all’arresto di Sami Rabayesh, 31enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è finito in manette dopo una fuga rocambolesca in moto, terminata con il ritrovamento di un arsenale e di un ingente quantitativo di droga nella sua abitazione.

Napoli. Due volte in fuga dai Carabinieri, la seconda volta finisce in manette. In casa pistole, munizioni e droga

Tutto è iniziato intorno alle 2 di notte in via Leopardi, quando una pattuglia dei Carabinieri della PMZ di Bagnoli ha notato un motociclista con targa estera. All’alt degli agenti, l’uomo è fuggito a gran velocità, facendo perdere le sue tracce. Scattate immediatamente le ricerche, il 31enne è stato nuovamente intercettato in via Pomponio Gaurico, ma anziché tentare di dileguarsi, ha invertito la marcia puntando dritto verso i militari. Durante la fuga, ha urtato un paletto di ferro e la loro auto, finendo per perdere il controllo della moto.

Bloccato dopo un breve inseguimento a piedi, Rabayesh ha tentato di disfarsi di una bustina contenente 50 grammi di hashish. Ma il vero colpo dei Carabinieri è arrivato con la perquisizione della sua abitazione in via Catone, nel rione Traiano, dove sono state trovate cinque pistole – tra cui una Browning calibro 7,65, una Walther PPK, una Colt calibro 22 e una Benelli risultata rubata in provincia di Cosenza – oltre a 128 proiettili.

Nel suo appartamento erano nascosti anche 1,1 kg di marijuana, 157 grammi di hashish, 12 grammi di cocaina, una patente contraffatta a suo nome e 850 euro in contanti. Rabayesh è ora in carcere in attesa di giudizio e dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi, possesso di armi clandestine, ricettazione, detenzione di droga a fini di spaccio e uso di atto falso.