Due rapine in un solo giorno, a Napoli, ai danni di distributori di carburanti. In un caso l’autore dei raid avrebbe minacciato e aggredito una dipendente, stringendo le mani intorno al suo collo. In manette è finito così un 37enne napoletano.

Napoli, due rapine in un giorno ai distributori di benzina: arrestato 37enne

L’uomo è accusato di rapina e ricettazione. Il decreto di fermo è stato convalidato dal Gip di Napoli, che contestualmente ha disposto nei confronti del l’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

Il 37enne avrebbe – nella giornata del 15 febbraio scorso – effettuato due rapine a mano armata in due pompe di benzina. La prima, avvenuta di mattina, nella stazione di servizio in via De Amicis: qui avrebbe afferrato per il collo una dipendente per poi impossessarsi di una somma di denaro. La seconda rapina, invece, è stata messa a segno in serata in via nuova Toscanella. L’indagato avrebbe minacciato con una pistola un dipendente che era in servizio.

I Carabinieri, coordinati dalla Procura partenopea nell’ambito di un servizio anti-rapina, hanno individuato l’auto in questione e il 37enne a bordo della stessa che scendeva dal veicolo. L’uomo, salito su uno scooter, ha tentato di darsi alla fuga ma è stato subito bloccato e arrestato.

Perquisita la sua abitazione

I Carabinieri hanno poi perquisito la sua abitazione, trovando all’interno una pistola scenica priva di tappo rosso con caricatore inserito e 1 cartuccia a salve calibro 8 compatibile con altre 2 cartucce rinvenute all’interno dell’auto utilizzata per le 2 rapine.