Droga consegnata con un paniere. Due giovani napoletani, di 21 e 20 anni, entrambi con precedenti di polizia anche specifici, sono stati arrestati nella notte dalla Polizia di Stato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Napoli, droga calata dal paniere: arrestati due giovani a Calata Capodichino

L’operazione è stata condotmnapota dagli agenti del Commissariato San Carlo Arena durante un servizio di controllo del territorio in via Calata Capodichino. I poliziotti hanno notato il 20enne mentre, con atteggiamento sospetto, stava prelevando una busta da un paniere calato dall’alto dal 21enne.

Immediato l’intervento degli agenti che hanno bloccato il giovane in strada, trovandolo in possesso della busta contenente 20 bustine di marijuana e 140 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il controllo è stato esteso anche all’abitazione da cui era stato calato il paniere, dove i poliziotti hanno sorpreso il 21enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti.

Controlli nell’appartamento

All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti un involucro di hashish, una bustina di marijuana e materiale vario per il confezionamento della droga. Alla luce degli elementi raccolti, entrambi i giovani sono stati tratti in arresto dal personale della Polizia di Stato.