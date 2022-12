Tragedia sfiorata questa notte a Napoli dove gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I hanno notato un uomo che, dopo aver colpito con calci e pugni una donna facendola rovinare al suolo, si impossessava di un cellulare che la ragazza aveva in tasca per poi darsi alla fuga in direzione di via Benvenuto Cellini.

Napoli, donna ridotta in fin di vita per rapinarle il cellulare

I poliziotti, con il supporto di una volante del Commissariato Vasto, hanno raggiunto e bloccato il malvivente trovandolo in possesso del cellulare appena sottratto. J.D., 41enne nigeriano, è stato arrestato per rapina aggravata mentre il telefono è stato restituito alla vittima.

Qualiano, rapina e picchia donna incinta

Solo il 29 novembre scorso aveva fatto scalpore il caso di una donna incinta di 4 mesi picchiata e rapinata in pieno giorno a Qualiano, in provincia di Napoli, per rubarle la borsetta. L’aggressione in quel caso era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Nelle immagini choccanti si vedeva il rapinatore assalire la donna che passeggiava tranquillamente in strada da dietro e poi strapparle con violenza la borsetta, mentre lei urlava: “Aiuto, aiuto!”. Poi la donna lo inseguiva per recuperare la borsa, uscendo dall’inquadratura, ma veniva picchiata dall’uomo che cercava di liberarsi.