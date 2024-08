Donna rapinata in pieno giorno a Napoli, nei pressi di piazza Carlo III. È accaduto nella mattinata di ieri, venerdì 16 agosto.

Napoli, donna rapinata in pieno giorno: malvivente inseguito e arrestato dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Foria, hanno notato una donna che veniva colpita con violenza da un uomo che le strappava il borsello per poi fuggire via.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà, hanno bloccato il malvivente.

L’uomo, un 32enne della Nigeria, irregolare sul territorio nazionale con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale mentre la refurtiva è stata restituita alla proprietaria.