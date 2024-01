Il proiettile che le si è conficcato in una vertebra non potrà essere rimosso. Con quella pallottola dovrà conviverci tutta la vita, insieme al ricordo di un Capodanno di paura e terrore. È fuori pericolo la 50enne che, la notte del 31 dicembre a Forcella, è stata raggiunta al fianco da un colpo d’arma da fuoco mentre era al balcone per godersi lo spettacolo dei fuochi di fine anno. Quando sarà possibile, potrà tornare a camminare e utilizzare per i primi tempi un busto per la schiena.

Napoli, donna ferita a Capodanno: vivrà con il proiettile nella schiena

La donna, racconta Il Mattino, non ha mai perso conoscenza e, nel frattempo, è stata già ascoltata dagli investigatori. L’esplosione del colpo è avvenuta in vico Rocci, nel quartiere Forcella, a Napoli.

Dopo la mezzanotte, la 50enne ha raggiunto il balcone di casa per assistere allo spettacolo pirotecnico insieme ai familiari quando, improvvisamente, si è ritrovata piegata sul fianco con un proiettile nella schiena. Da dove sia partito il colpo non è ancora chiaro, la Squadra Mobile della Questura sta ricostruendo la traiettoria della pallottola.

La donna, ascoltata dagli inquirenti, ha rivelato che il colpo le è sembrato che “provenisse dalla stessa altezza“. Se fosse così, verrebbe esclusa l’ipotesi secondo cui l’esplosione sarebbe partita dalla strada su cui affaccia il ballatoio mentre prenderebbe corpo quella del proiettile esploso, probabilmente, dagli edifici prospicienti l’appartamento della signora.

Le condizioni della 50enne

Le condizioni della 50enne sono stabili, anche se la prognosi rimane riservata. Attualmente è ricoverata nel reparto di Chirurgia generale dell’ospedale Vecchio Pellegrini, dove viene costantemente monitorata. E proprio al nosocomio della Pignasecca, la vittima è stata sottoposta ad un delicato intervento con il quale l’equipe medica è riuscita a tamponare la lesione dell’arteria epatica che metteva a rischio la sua vita.