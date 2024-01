Notte di sangue a Napoli per i festeggiamenti della notte di Capodanno 2024. Un primo bilancio è di 40 feriti e di una donna deceduta tra Napoli e provincia.

Capodanno a Napoli, un morto e 40 feriti. 17enne di Melito in fin di vita

Dopo l’episodio di Forcella, dove una 50enne è rimasta ferita mentre assisteva dal balcone di casa ai fuochi d’artificio per il nuovo anno colpita all’addome da un proiettile vagante, all’ospedale Cardarelli è arrivata una donna di 45 anni ferita da un colpo di pistola alla testa mentre festeggiava con i parenti in un appartamento in via Plebiscito ad Afragola. Dopo una notte tra la vita e la morte, il cuore di Concetta Russo ha cessato di battere questa mattina.

Anche in provincia, ad Acerra, due commercianti di 34 e 28 anni hanno fatto ricorso alle cure dei medici dell’ospedale Villa dei Fiori per ferite da arma da fuoco. I due hanno riferito di trovarsi in corso Meridionale con un banco di fuochi d’artificio quando sarebbero stati avvicinati da due persone in sella a uno scooter che avrebbero chiesto loro del denaro. Successivamente sarebbero stati raggiunti da altre due persone – in sella a un altro scooter – una delle quali avrebbe fatto fuoco al loro indirizzo ferendoli uno alla tibia e l’altro al ginocchio sinistro. Entrambi non sono in pericolo di vita.

Ustioni al volto e alle mani per due 17enni: uno rischia la vita

I Carabinieri della compagnia di Giugliano intervengono nell’ospedale San Giuliano per due 17enni feriti. I due ragazzi, incensurati, poco prima erano stati trasferiti nel pronto soccorso con ferite da ustione al volto e alle mani. Da una prima sommaria ricostruzione pare che i due si siano feriti nel tentativo di accendere un grosso petardo a Melito di Napoli, in via Don Raffaele Abete. Il primo minore è in prognosi riservata in pericolo di vita. Il secondo minore è in attesa di intervento chirurgico alla mano, non in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Melito.