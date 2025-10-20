Napoli, domenica di sorprese tra il nuovo singolo di Geolier e l’esibizione di Achille Lauro

Una domenica ricca di colpi di scena per i fan della musica a Napoli. All’ora di pranzo, Geolier spiazza tutti con l’uscita a sorpresa di “Amen (Freestyle)”, accompagnato da un videoclip girato a Secondigliano, nel Rione Gescal, tra amici di quartiere e familiari seduti a tavola. Il brano, pubblicato su Instagram, è un omaggio alla sua terra e contiene un messaggio diretto: “Non vi prendete confidenza”, ben leggibile nel suo post. Il singolo anticipa il nuovo progetto discografico, nato dalla collaborazione con Rick Ross.

Ma le sorprese non finiscono qui. Nel pomeriggio, Achille Lauro si esibisce in Piazza Mercato a Napoli per un concerto organizzato da Now Tv, annunciato solo poche ore prima dell’esibizione. Per non rovinare la sorpresa, il soundcheck è stato fatto a porte chiuse, direttamente dal van della troupe musicale. Nonostante il poco preavviso, oltre mille persone hanno affollato la piazza, cantando i suoi successi e immortalando l’esibizione in decine di video diventati virali su TikTok e Instagram.