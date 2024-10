Ai domiciliari un dipendente ASIA. L’uomo, un 64enne, avrebbe rubato circa 400 litri di gasolio dal serbatoio di diversi automezzi aziendali impiegati per il servizio di raccolta rifiuti.

Napoli, dipendente ASIA rubava gasolio dai serbatoi: arrestato

A eseguire l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari sono stati i Carabinieri. Si parla di circa di 300 litri di gasolio per ogni svuotamento. Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dall’amministratore unico della società.

Come documentato dai militari dell’Arma, il 64enne avrebbe più volte sostato in località appartate e comunque fuori dall’itinerario prescrittogli, facendo presagire l’eventuale furto di gasolio. Pedinato ed osservato dai militari, l’indagato avrebbe parcheggiato il mezzo in maniera tale da coprire il trasbordo di gasolio.

Le operazioni di “travaso” avvenivano di regola nei pressi di una baracca, dove l’uomo depositava la pompa e le taniche utilizzate per appropriarsi del gasolio. Durante una perquisizione, i militari hanno altresì rinvenuto presso la suddetta baracca 29 taniche di benzina per una capienza di complessivi 400 litri.