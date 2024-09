È diventato virale nel giro di poche ore il filmato che mostra la drammatica sequenza del momento in cui Chiara Jaconis viene colpita da un oggetto in onice caduto da un balcone ai Quartieri Spagnoli (probabilmente lanciato da due bambini). Il video è eloquente e non è adatto a un pubblico sensibile.

Napoli, diffuso il video di Chiara: la passeggiata, l’oggetto che cade e le urla del fidanzato

Livio e Chiara, come si vede dalle immagini, passeggiano per i vicoli dei Quartieri, all’angolo di Sant’Anna di Palazzo. Sono tranquilli: la loro vacanza volge al termine e stanno andando via con i trolley. La sera faranno rientro a Padova. Sono le 15 e 40 circa, la stradina è vuota. Chiara guarda a destra e sinistra incuriosita, forse spinta dal desiderio di scorgere altri dettagli della città che ha visitato.

A un certo punto la telecamera del B&b riprende il momento più drammatico: Chiara viene colpita dall’alto da un oggetto scuro che si frantuma al contatto con la sua testa e con l’asfalto. La 30enne di Padova si accascia a terra e perde subito i sensi. Livio capisce quanto sia grava la situazione, si inginocchia per rianimare la sua fidanzata e urla il suo nome richiamando l’attenzione di un passante.

Tutto ciò che è accaduto dopo è storia nota: Chiara Jaconis verrà trasportata in ospedale, sottoposta a intervento e tenuta in vita per meno di due giorni fino al decesso che ha sconvolto la sua comunità e quella di Napoli. Il filmato permette agli investigatori di ricostruire la dinamica dell’incidente e capire meglio cosa sia accaduto. L’ipotesi ormai avvalorata dalla Polizia è che a colpire Chiara si stato un pesante diffusore di profumo in onice, lanciato o comunque fatto cadere da due bambini che stavano giocando.