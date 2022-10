In manette anche Raffaella Cedola, 45 anni, la donna accusata di aver derubato l’anziano di 82 anni stroncato poco dopo da un malore invia Taddeo da Sessa. La 45enne deve rispondere di concorso in furto pluriaggravato e morte come conseguenza di altro delitto. Per gli stessi reati è già stato arrestato il complice, Francesco Ioia, 46 anni.

Anziano morto per malore dopo essere stato derubato: in manette anche la donna

La vicenda risale al 19 ottobre scorso, quando un uomo di 82 anni, Antonio Spinetti, era in auto con la moglie in piazza Principe Umberto quando viene ingannevolmente indotto a fermare la propria auto dalla coppia di malviventi a bordo dello scooter. Approfittando poi di una distrazione, Cedola e Ioia avrebbero sottratto le borse dei due anziani per poi andare via. Preso dallo sconforto e dal dispiacere, Spinetti sarebbe morto poco dopo in preda a un malore.

Le indagini

Le indagini scattate subito dopo la tragedia, svolte attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e dei profili social del 46enne e della 45enne, hanno permesso agli agenti della Polizia di Stato di individuare e arrestare prima Ioia e poi Cedola, finita in manette nel pomeriggio del 26 ottobre nel quartiere di Forcella. Decisivi anche i sistema cattura-targhe presenti nell’area a ridosso di piazza Garibaldi.