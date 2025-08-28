Napoli, Daniele Decibel Bellini non sarà più lo speaker: l’allestimento curato da Geolier

La voce storica del Diego Armando Maradona, Daniele “Decibel” Bellini, lascia il microfono dello stadio dopo anni in cui ha accompagnato le partite casalinghe del Napoli, scandendo alcune delle serate più memorabili dell’era De Laurentiis.

Napoli, Decibel Bellini non sarà più lo speaker: l’allestimento curato da Geolier

La notizia, anticipata sui social, è stata confermata dal club con un comunicato ufficiale che annuncia anche l’avvio di una nuova collaborazione. La SSC Napoli ha infatti siglato un accordo con Golden Boys per la gestione dell’intrattenimento allo stadio durante i match interni.

Golden Boys è la società dei fratelli Gaetano (CEO) ed Emanuele Palumbo (in arte Geolier), creata per sviluppare progetti nel settore musicale e negli eventi. L’artista napoletano ha già collaborato con il club realizzando la colonna sonora del film “Sarò con te” ed è stato protagonista delle feste scudetto del 2023 e del 2025.

Il primo appuntamento della nuova stagione è in programma sabato 30 agosto, in occasione di Napoli-Cagliari: in consolle ci sarà il dj resident Enrico Maria, mentre lo speaker sarà Timo Suarez. Nel corso dell’anno si alterneranno diversi ospiti e artisti, chiamati ad animare il pre-partita dello stadio di Fuorigrotta. La SSC Napoli ha colto l’occasione per ringraziare Daniele Decibel Bellini, “che ha contribuito a raccontare momenti iconici della storia del Club”.