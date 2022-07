Napoli. “Dammi 350 euro, mi hai rotto lo specchietto”, ma è una truffa: arrestato 36enne

Napoli. Ha tentato di raggirarlo con la ormai nota “truffa dello specchietto”, ma questa volta non gli è andata bene ed è stato arrestato dai poliziotti. A finire in manette è R.P., 36 anni, di Pomigliano d’Arco, sottoposto alla misura del divieto di ritorno nel Comune di Napoli.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Galileo Ferraris dopo aver ricevuto una segnalazione.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto un uomo discutere animatamente con un uomo anziano e hanno accertato che, poco prima, l’uomo, a bordo della propria autovettura, aveva colpito lo specchietto dell’auto della vittima per simulare la rottura del proprio e aveva chiesto la somma di 350 euro come risarcimento del presunto danno. Il truffatore è stato così arrestato e denunciato anche per inottemperanza al ritorno cui è sottoposto.