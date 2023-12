Come ogni anno, a ridosso del Natale scoppia l’emergenza criminalità su tutto

il territorio. Ladri scatenati seminano il panico tra negozi e altre attività. Ma non solo, preda dei ladri anche malcapitati cittadini che si ritrovano al centro di scene da far west loro malgrado.

Napoli, criminali scatenati: raffica di rapina e furti in città

È quello che è accaduto a Casoria in via Mauro. Ad intervenire sono stati i Carabinieri ai quali era stata segnalata una tentata rapina con esplosioni di colpi di pistola. Vittime una coppia di fidanzati di 28 e 33 anni. Pare che la vittima avesse sorpreso alcune persone con volto coperto che stavano rubando la sua auto. Il 33enne sarebbe intervenuto per metterli in fuga e dopo uno scontro fisico i malviventi sarebbero scappati non prima però di aver esploso i colpi contro la coppia.

A restare ferito ad un braccio il fratello del 33enne intervenuto per aiutarlo. L’uomo è stato medicato al Cardarelli. In strada i militari hanno trovato e sequestrato 2 bossoli calibro 9.

Episodio di criminalità anche in una delle pizzerie di Enrico Porzio. Magro il bottino, solo 7 euro, ma sintomatico di una delinquenza che non bada a nulla se non a terrorizzare e racimolare quanto più denaro possibile. Negli anni si è assistito a bombe a bancomat, spari e assalti. Per questo sia i commercianti che i cittadini chiedono maggiore tutela in un periodo cruciale dell’anno.