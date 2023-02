Una coppia di ladri di catalizzatori e pneumatici è stata messa in fuga nella notte da un cittadino che ha ripreso tutta la scena con il suo cellulare. I fatti sono accaduti al Vomero, quartiere della “Napoli bene”.

Napoli, così rubano gomme e marmitte: ladri messi in fuga da un cittadino

Nel video si vede l’uomo disteso sotto l’auto intento a smontare il catalizzatore che, rivenduto ci si può ricavare fino a 1.500 euro, mentre la donna fa da “palo” e mantiene la borsa con tutti gli strumenti da “lavoro”. Il residente, dopo aver ripreso tutta la scena con il suo smarphone, ha redarguito il malintenzionato che è scappato via accompagnato insieme alla compagna.

Inoltre, il testimone de tentato furto ha segnalato l’accaduto al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che è così intervenuto in merito assieme ai consiglieri municipali di Europa Verde Rino Nasti e Luca Bonetti: “Avvengono troppi furti e i ladri agiscono sempre più in maniera spregiudicata e questo a causa del clima di illegalità e di anarchia che si è instaurato da tempo.

I cittadini sono alla mercé di ladri, rapinatori e delinquenti (il testimone ci ha riferito che, dopo aver avvertito la Polizia, ha saputo dagli agenti che in serata erano già intervenuti altre 5 volte in zona per simili episodi) mentre le Istituzioni non stanno mostrandolo a dovere i muscoli ma tentennano nell’intervenire con determinazione. Bisogna dare un giro di vite a questo fenomeno: più agenti, più controlli e soprattutto pene più dure. Il tempo dell’indulgenza deve finire.“

Il video