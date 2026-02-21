Arrestati mentre spacciavano droga nei pressi di un’attività commerciale di piazza Bellini. In manette sono finiti un 57enne, già noto alle forze dell’ordine anche per precedenti specifici, e una 49enne, entrambi napoletani, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Napoli, coppia sorpresa a spacciare fuori da un negozio di piazza Bellini: arrestati

L’operazione è scattata nella serata di ieri nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di droga. Gli agenti dei Commissariati Dante e Vicaria-Mercato, impegnati in un servizio di osservazione, hanno notato i due, entrambi fermi nei pressi di un esercizio commerciale.

Sotto gli occhi dei poliziotti, il 57enne ha prelevato qualcosa da uno zaino per poi consegnarlo a un’altra persona in cambio di denaro. L’acquirente si è quindi allontanato frettolosamente, facendo scattare l’intervento degli agenti che hanno bloccato i due sospettati. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire addosso all’uomo 26 involucri di hashish, 11 di marijuana e 195 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. La donna, invece, è stata trovata in possesso di 5 involucri di hashish, 2 di marijuana e di una banconota da 50 euro.

Controlli in casa

I controlli sono stati estesi anche all’abitazione degli indagati. All’interno dell’appartamento i poliziotti hanno scoperto, ben occultati, tre contenitori di marijuana, un ulteriore involucro di hashish, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Sequestrati anche 1.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Complessivamente sono stati sequestrati circa 1,54 chilogrammi di marijuana e 360 grammi di hashish. Per entrambi sono scattate le manette. L’operazione si inserisce nel più ampio piano di intensificazione dei controlli disposto dalla Questura partenopea.