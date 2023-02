È boom di furti di scooter lungo la Riviera di Chiaia, salotto buono di Napoli. L’ultimo, in ordine cronologico, risale a qualche giorno fa: una coppia di ladri – composta da un uomo e una donna – ha puntato un Liberty bianco in sosta e lo ha portato via, nonostante il traffico e i passanti alle loro spalle.

Napoli, coppia filmata mentre ruba uno scooter: nessuno interviene

La scena è stata immortalata dal telefonino di un cittadino, il quale ha poi denunciato il fatto al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Dal filmato si vede chiaramente i due intenti a maneggiare lo sterzo in una zona riservata al parcheggio dei veicoli a due ruote.

“Di questi furti, in questa zona, ne stanno avvenendo sempre più spesso. Ho visto mentre portavano via un Liberty bianco, li ho filmati ma ho avuto paura di intervenire sinceramente“, ha raccontato il testimone che si è rivolto al parlamentare.

Sul caso è poi intervenuto Borrelli: “Troppi furti, troppe rapine e troppi crimini stanno avvenendo sul nostro territorio. Queste scene sono diventate ormai una tristissima quotidianità. La gente è spaventata ed esasperata ed ora non vuole più promesse ma fatti. Bisogna attivare un nuovo piano sicurezza che preveda un incremento delle pattuglie per strada e del numero di agenti ed un rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza nonché un inasprimento delle pene.”