Una coppia di turisti di La Spezia è stata vittima di una rapina mentre passeggiava su Corso Umberto I a Napoli. La fidanzata ha reagito ai malviventi riportando lividi e contusioni. A finire in manette un 29enne che due giorni prima era stato già arrestato per lo stesso reato.

Sventata rapina nel centro di Napoli

Rientravano verso il proprio hotel ad orario di cena, i due innamorati aggrediti da due malviventi nel centro di Napoli. Il tentativo di rapina ha visto due soggetti strappare dalle mani il cellulare, in uso, del turista spezzino. A quel punto è intervenuta la fidanzata che, però, è caduta in terra.

Nelle vicinanze, proprio in quel momento, transitavano i militari in servizio per l’operazione “strade sicure”. Resisi conto della situazione, sono intervenuti. A quel punto, uno dei due rapinatori è stato fermato mentre il complice è ancora in fuga.

La coppia di turisti sta bene ma la fidanzata ne avrà per qualche giorno

L’arrestato è un marocchino di 29 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine dal momento che martedì sera aveva commesso lo stesso tipo di reato. Infatti, aveva rapinato in Piazza Nolana altri due turisti. Era stato arrestato e poi rilasciato dai Carabinieri.

Sul 29enne pende una condanna di due anni con l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana. In questo momento, è in carcere in attesa di essere ascoltato dalle autorità predisposte.

La coppia di turisti, invece, è stata prontamente visitata dal 118 sul posto. La donna ha riportato delle contusioni e dovrà stare a riposo per qualche giorno. Per fortuna, nulla di grave ma sarebbe potuta finire molto peggio.