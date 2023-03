Da oggi, chi passeggia tra i vicoli dei Quartieri spagnoli non potrà più imbattersi nel volto di Ugo Russo. Il murale dedicato al quindicenne ucciso da un carabiniere nel corso di un tentativo di rapina è stato infatti rimosso per ordine del Tar dopo una lunga vicenda giudiziaria.

Napoli, coperto murale per Ugo Russo ai Quartieri Spagnoli

Era stato criticato da molti perché ritenuto un omaggio alla delinquenza e i giudici hanno optato per la cancellazione perché realizzato abusivamente. A rimuoverlo gli stessi parenti del giovane ucciso e gli esponenti del comitato “verità e giustizia per Ugo Russo” così come avevano promesso circa quindici giorni fa.

Al posto del murale, sul muro ridipinto di giallo, ci sono ora due striscioni. Quello con la scritta “Potete censurare un murale ma non la verità: Giustizia per Ugo Russo!” fatto stampare dopo un’assemblea di quartiere, ed un altro con la scritta “Censura”. Questa è l’accusa verso i giudici di chi avrebbe voluto conservare il disegno. Intanto, il processo per il carabiniere accusato di omicidio volontario continua. Il comitato ha già annunciato un presidio all’esterno del tribunale per domani, in occasione della nuova udienza.