Napoli, controlli serrati: 86 multe per mancata assicurazione, guida col telefonino o senza patente

Controlli a tappeto della Polizia Municipale di Napoli nelle zone del centro. Impegnati a Piazza Poderico, Via Medina, Via dell’Epomeo e nei quartieri di Chiaia e Fuorigrotta, i caschi bianchi hanno elevato 86 verbali per varie infrazioni.

Napoli, controlli della Municipale a tappeto: 86 multe per mancata assicurazione, guida col telefono o senza patente

Diverse le violazioni del codice della strada contestate, tra cui mancata copertura assicurativa, mancato utilizzo della cintura di sicurezza, guida senza patente o con patente di diversa categoria, utilizzo alla guida di telefono cellulare, mancata revisione del veicolo.

Dai verbali effettuati sono scattate le conseguenti sanzioni accessorie: 9 veicoli sospesi dalla circolazione, 14 sottoposti a fermo amministrativo, 8 patenti di guida ritirate con 6 soggetti deferiti all’autorità giudiziaria per reiterazione del reato. Inoltre nel quartiere Chiaia, da controlli effettuati su TAXI e NCC, sono scaturite diverse contestazioni che hanno portato a 3 patenti sospese e 2 licenze taxi ritirate.