Fine settimana di controlli intensi per la Polizia di Stato nelle zone della movida partenopea e nei quartieri periferici di Napoli. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno presidiato l’area degli “chalet” di Mergellina e largo Sermoneta, dove sono state identificate 330 persone, di cui 69 con precedenti di polizia, e controllati 76 veicoli.

Napoli, controlli della Polizia nella zona degli “Chalet” a Mergellina: denunciato un parcheggiatore abusivo

Parallelamente, i Nibbio – con il supporto della Polizia Locale – hanno svolto un servizio straordinario mirato al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi. In questa operazione sono state identificate 81 persone, di cui 25 già note alle forze dell’ordine. Una di queste è stata denunciata perché sorpresa nuovamente a esercitare l’illiceità attività. Nel corso dei controlli sono stati verificati 49 veicoli, con 2 sequestri amministrativi, e contestate 24 violazioni al Codice della Strada.

L’azione di prevenzione e contrasto si è estesa anche ai quartieri di Fuorigrotta e San Giovanni a Teduccio, dove i poliziotti hanno identificato 632 persone (di cui 144 con precedenti), sottoposto a verifica 210 veicoli, con 3 sequestri amministrativi, e elevato 28 sanzioni per infrazioni stradali.

In totale, tra fine settimana e settimana appena trascorsa, le operazioni hanno portato all’identificazione di oltre mille persone e al sequestro di più veicoli, confermando l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza nei luoghi della movida e nelle aree sensibili della città.