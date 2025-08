Nel cuore di Chiaia e nel centro storico di Napoli, i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno intensificato i controlli, presidiando le zone più affollate della movida, in particolare l’area dei cosiddetti “baretti”. Il bilancio dell’operazione parla di sette denunce.

Napoli, controlli dei Carabinieri nella movida di agosto: sette persone denunciate

Il primo fermato è stato un 22enne, sorpreso per la seconda volta alla guida di una moto senza patente. Stessa violazione contestata ad altri quattro ragazzi, tutti mai in possesso del documento di guida. Un 18enne, invece, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver forzato un posto di blocco.

Nel corso delle verifiche, un 33enne ha cercato di liberarsi di due telefoni cellulari risultati poi rubati. I militari lo hanno bloccato e denunciato per ricettazione, riuscendo a rintracciare i legittimi proprietari — due turisti italiani — ai quali gli smartphone sono stati restituiti. Sul fronte della circolazione stradale, sono state elevate 41 multe, di cui 12 per mancato uso del casco. Nove i veicoli sequestrati. Per quanto riguarda gli stupefacenti, tre persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori.