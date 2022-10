Controlli, sanzioni e chiusure a Napoli dopo l’imponente operazione da parte del personale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro, in ristoranti, pizzerie e bar del centro.

Fuorigrotta, il bilancio dei controlli in ristoranti e pizzerie

Poco più di 400 chili di alimenti sottoposti a sequestro amministrativo, la sospensione dell’attività di una cucina, 84 prescrizioni, 6 diffide, la sospensione di una pizzeria e sanzioni per l’ammontare complessivo di 11.000 euro. Sono questi i numeri che descrivono solo l’ultima, in ordine di tempo, delle attività di controllo poste in essere dal personale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro. I controlli nei ristoranti, volti a garantire la sicurezza degli alimenti e il rispetto delle regole, sono scattati nella serata di giovedì nel quartiere Fuorigrotta.

Nell’operazione hanno preso parte 34 donne e uomini del Dipartimento di Prevenzione, tra medici veterinari, medici e tecnici della prevenzione. In totale sono stati controllati 19 esercizi commerciali: 10 ristoranti, 4 pizzerie, 2 pub, 1 gelateria e 2 rosticcerie. Le operazioni di controllo andranno avanti senza sosta, con cadenza settimanale, con l’obiettivo di tutelare la salute e garantire il rispetto di tutte le normative esistenti così da rendere sempre più efficaci e approfondite le verifiche.