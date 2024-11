La movida di Chiaia finisce nel mirino dei Carabinieri della Compagnia Centro, che ieri notte hanno intensificato i controlli nel quartiere dei “baretti”, uno dei centri nevralgici della vita notturna napoletana.

Napoli. Controlli ai baretti di Chiaia: 10 locali chiusi, un arresto, denunce e sequestri

L’operazione, che ha visto impegnate decine di pattuglie e il supporto di numerosi reparti specializzati, ha portato a una serie di interventi che hanno riguardato locali pubblici, parcheggiatori abusivi, giovani alla guida senza patente e comportamenti illegali legati alla vendita di alcol e droghe.

I Carabinieri, coadiuvati dal Nucleo Investigativo del Lavoro (NIL), dai Carabinieri del NAS e dal personale dell’ASL Napoli 1, hanno monitorato per tutta la notte il quartiere, verificando il rispetto delle normative igienico-sanitarie e la regolarità delle licenze commerciali. Complessivamente, sono stati controllati 39 locali, dieci dei quali sono stati chiusi per irregolarità. Tra i motivi principali dei provvedimenti adottati, la mancanza di tracciabilità su oltre 100 kg di prodotti alimentari, che sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine.

Inoltre, sono state elevate sanzioni per oltre 80.000 euro, principalmente per violazioni in materia di igiene e per l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Particolare attenzione è stata dedicata alla vendita di alcolici ai minori. Durante i controlli, sono stati identificati numerosi giovani, tra cui alcuni minorenni, a cui sono stati somministrati drink alcolici in violazione delle normative. Il contrasto alla vendita di alcol ai minori è stato uno degli obiettivi primari dell’operazione.

Un arresto e diverse denunce

Parallelamente, i Carabinieri hanno denunciato otto parcheggiatori abusivi che, nonostante fossero già stati sottoposti al Daspo urbano, sono stati sorpresi a chiedere denaro agli automobilisti nella zona di San Pasquale, uno dei punti più affollati di Chiaia. Le denunce non si sono fermate qui. Un giovane di 20 anni, senza patente, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di fuggire durante un controllo. Il ragazzo, a bordo di uno scooter, ha urtato un carabiniere prima di perdere il controllo del mezzo e finire contro alcune auto parcheggiate. Nella sua tasca è stata trovata una stecchetta di hashish.

Tra le altre denunce spicca quella di un 19enne trovato in possesso di un coltello a serramanico, con simboli e scritte che facevano riferimento a eventi drammatici. L’arma è stata sequestrata. Non sono mancati i controlli sulla circolazione stradale: 31 scooter sono stati sequestrati, 121 contravvenzioni elevate, di cui 46 a giovani centauri sorpresi senza casco. Sono state denunciate anche 15 persone che circolavano su scooter senza aver mai conseguito la patente. Il bilancio finale dell’operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi in uno dei quartieri più frequentati della città, dove la movida notturna rappresenta un’area sensibile per la sicurezza pubblica e la legalità.