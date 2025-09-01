Napoli, controlli a tappeto durante la movida: arrestato pusher 47enne. Chiuso noto bar

Controlli a tappeto durante la movida del centro. I carabinieri della Compagnia Napoli centro insieme agli agenti della polizia municipale e al personale dell’Asl Napoli 1 hanno setacciato le zone della movida partenopea.

Napoli, controlli a tappeto durante la movida: arrestato pusher 47enne. Chiusa noto bar

Nella lente dei controlli il centro storico e le zona universitaria della città. Durante le operazioni è finito in manette un 47enne napoletano sorpreso a vendere delle dosi di cocaina a due ragazze. Teatro dello spaccio piazza Bellini dove da inizio anno sono stati bloccati 20 pusher .

Non sono mancati i controlli al codice della strada durante i quali un ragazzo è stato inseguito mentre era in sella al proprio scooter senza aver mai conseguito la patente. La fuga spericolata con manovre pericolose nelle vie dei Quartieri Spagnoli affollata di turisti, è terminata nella zona del murales di Maradona. Il centauro è stato denunciato. Controlli anche negli esercizi commerciali.

Nel centro cittadino un esercizio sanzionato per carenze igienico sanitarie. L’attività è stata sospesa e sanzionata anche per occupazione abusiva di 32 metri quadrati di suolo pubblico. Sospesa anche l’attività di un bar dove sono state accertate carenze igienico sanitarie.