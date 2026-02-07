Controlli dei carabinieri nella zona dei Baretti nel quartiere Chiaia. Partendo dai B&B. Con il contributo della polizia municipale sotto la lente di ingrandimento le strutture ricettive. In tre B&B di Chiaia sono stati trovati sei ospiti (due per struttura) per i quali i tre titolari delle rispettive attività non avevano comunicato la presenza. Gli imprenditori sono stati denunciati.

Napoli, controlli a B&B e ai locali della movida: diversi imprenditori denunciati

Non sono mancati i controlli ai locali notturni. Controlli effettuati anche con il personale dell’Enel. I carabinieri hanno controllato prima un locale notturno a via dei Mille e poi un cocktail bar a via Gradini Amedeo. Nel primo locale è stata riscontrata la manomissione del contatore mentre nella seconda attività il contatore non solo era stato manomesso ma c’era anche un allaccio abusivo. Corrente staccata e serata interrotta per il centinaio di persone presenti tra la delusione di tutti. I due imprenditori sono stati denunciati. Denunciato anche un terzo imprenditore che nel suo locale di Corso Vittorio Emanuele è stato sorpreso con il contatore manomesso.

Durante i controlli con l’Enel i carabinieri hanno denunciato altre quattro persone per furto. Due di questi avevano il contatore manomesso non solo nelle loro abitazioni ma anche nelle loro attività di noleggio autobus con conducente a via Croce Rossa. Immancabili i parcheggiatori abusivi denunciati – sono cinque quelli beccati nella zona dei Baretti – e il 20enne trovato con un coltello a serramanico lungo 16 centimetri. Quattro i ragazzini segnalati alla Prefettura perché trovati con dell’hashish in tasca.