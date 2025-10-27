Napoli, Conte e Fico aprono la campagna elettorale al teatro Troisi: “De Luca ci sostiene”

Giuseppe Conte e Roberto Fico aprono la campagna elettorale del M5S al teatro Troisi di Napoli. Durante l’incontro sono state presentate le candidate e i candidati che rappresenteranno il Movimento nelle diverse circoscrizioni della regione. Otto le liste che sostengono la candidatura di Fico alla presidenza della Regione, incluse quelle di centrosinistra.

I due big pentastellati allontanano subito l’ombra di possibili attriti con il presidente uscente: “Giusto che De Luca rivendichi i suoi risultati. Ci stiamo mantenendo in contatto e lui ci sostiene. Il confronto all’interno della coalizione sarà sui temi”, promette Fico. “Sviluppo e crescita dell’occupazione le priorità del nostro programma – fa sapere invece Conte – ma con attenzione alle fasce più deboli della popolazione”.