Si avvicina il giorno della pubblicazione del bando per il concorso in Asìa Napoli. Ma intanto vengono diffuse ulteriori notizie su come funzionerà e chi riguarderanno le circa 650 assunzioni a tempo indeterminato.

Il bando sarà pubblicato entro il 30 giugno. Una parte di assunzioni riguarderanno gli ex Cub, un’altra invece interesserà “giovani tra i 18 e i 29 anni”. A spiegarlo è il responsabile delle risorse umane di Asìa Pier Francesco Gargiulo nel corso della commissione Politiche giovanili e Lavoro, presieduta da Luigi Musto, con la partecipazione dell’assessore all’Ambiente Paolo Mancuso e del direttore Affari generali, Carlo Lupoli.

Concorso Asìa Napoli

I contratti di apprendistato saranno tutti finalizzati alla assunzione a tempo pieno e indeterminato. Entro fine anno si procederà alla stabilizzazione dei Cub (che dovrebbero essere all’incirca 200) e già dall’inizio del 2023 si partirà con le prime assunzioni.

Le nuove assunzioni in Asìa, che cerca operatori ecologici, dovrebbero essere circa 400, al netto dell’assorbimento di circa 200 lavoratori ex Cub. “L’obiettivo – ha spiegato Gargiulo – è pubblicare l’avviso di selezione entro metà giugno e in ogni caso entro il 30 giugno”. Le procedure di selezione avverranno nella “massima trasparenza, senza canali preferenziali”.

L’obiettivo di questo nuovo concorso è anche quello di abbassare l‘età media in Asìa che è di 59 anni. Per questo con una parte di assunzioni di giovani si raggiungerà questo obiettivo.

La notizia del concorso nella società di raccolta rifiuti napoletana ha suscitato molto interesse in città e si prevede che arrivino molte candidature. Per questo, per fare una prima selezione potrebbe essere prevista una prova preselettiva. “Si sta valutando la pubblicazione, nei giorni precedenti alla prova preselettiva, della banca dati dei quiz per poter consentire a tutti l’accesso alle prove”.