Era stato annunciato pochi giorni fa e ora arrivano nuove informazioni sul concorso bandito da Asia per 650 operatori da assumere. Sarà bandito entro la prima decade di giugno il concorso della società dell’igiene urbana, per assumere 650 operatori ecologici in tre anni con contratto a tempo indeterminato.

Concorso Asìa, ci sono le date

“Per partecipare basterà il diploma di scuola media inferiore”, spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Napoli, Paolo Mancuso, che ha fatto il punto della situazione in commissione consiliare, presieduta da Carlo Migliaccio. Al tavolo era presente anche l’amministratore unico di Asìa Domenico Ruggiero. Il bando dunque dovrebbe essere pubblicato a breve e così saranno noti i dettagli del concorso. Ma è già stato annunciato che basterà il diploma di scuola media.

Le assunzioni dovrebbero avvenire in più tranche. A giugno 2022 dovrebbe partire il bando per assumere i primi 350 spazzini. Nelle 650 assunzioni nel triennio 2022 – 2024 sono previste anche assunzioni dei 242 lavoratori ex bacino CUB. Per poter partecipare occorrerà il diploma di scuola media inferiore e non verrà attribuito alcun punteggio aggiuntivo ai titoli di studio superiori.

Per l’assessore Mancuso “la questione rifiuti in città un terreno complesso, serve un salto culturale che porti il Piano industriale ad agire in base alle necessità dei territori e non delle risorse disponibili, completando con il riciclo il percorso del rifiuto in un’ottica metropolitana”. Nel corso dell’incontro sono state discusse anche le tante criticità connesse all’igiene urbana, segnalate dai consiglieri intervenuti.