Apparso sul sito di Asianapoli.it l’avviso per l’assunzione di 500 operatori ecologici con i link per l’accesso alla piattaforma e il modulo di domanda online. Sarà possibile presentare la propria candidatura dalle ore 20 del 27 giugno fino al 27 luglio.

Bando Asia Napoli, pubblicato il link per le candidature

La selezione dei 500 candidati avverrà per titoli ed esami. Prevede una prova scritta che si svolgerà a settembre con un test a risposta multipla; tutto le informazioni di dettaglio sono riportate sul sito www.asianapoli.it nella “sezione trasparenza – bandi di concorso”. La domanda può essere inoltrata solo per via telematica tramite il portale, inviando l’apposito modulo da compilare on-line. Dalla graduatoria sarà data priorità ai primi duecento che concorreranno per l’apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 14 del CCNL Servizi Ambientali Utilitalia e ciò al fine di dare spinta all’occupazione giovanile.

Come inviare la propria candidatura

E’ possibile inviare la propria candidatura cliccando sul link che rinvia alla piattaforma selezioni.asianapoli.it. Sarà necessario inoltrare on-lne il proprio curriculum e le proprie generalità. Da quel momento, la propria candidatura sarà presa in carico dall’ufficio del personale. Dopo il 27 luglio non sai più possibile candidarsi. Spetterà poi all’Asia comunicare ai candidati le date esatte per la prova scritta, che si svolgerà nel mese di ottobre. Per guidare il candidato alla presentazione della domanda on-line, Asìa ha pubblicato un manuale per l’utente che fornisce le indicazioni utili alla registrazione.

La procedura da seguire