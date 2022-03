Un pezzo di futuro anche a Napoli. Non siamo infatti in Giappone, ma all’ombra del Vesuvio. Precisamente nel tratto che va da piazza Carlo III a Capodichino. La nuova linea 10 che passerà per la stazione dell’Alta Velocità Napoli-Afragola sarà fornita da convogli senza conducenti.

Napoli, la linea 10 della metro sarà senza conducenti

A darne notizia è il Cipess, il Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, che ha finanziato il progetto con oltre 350 milioni di euro. L’assessore alle opere pubbliche e alla mobilità di Napoli, Edoardo Cosenza, afferma che l’ambizioso programma conta anche su fondi ulteriori: “Ci sono anche le ulteriori risorse per 7 treni, 37 milioni di euro. Saranno treni senza driver, tipici delle metropolitane più moderne”.

Napoli non farà da apripista perché treni senza conducente per il trasporto metropolitano esistono già all’estero. Ad esempio a Copenaghen e a Toronto. Tuttavia si tratta di un passo in avanti senza precedenti per una città che da sempre soffre di ritardi infrastrutturali e nel settore dei trasporti. La linea 10 che sarà interessata da questo progetto di mobilità automizzata collegherà Napoli alla stazione dell’Alta Velocità di Afragola, passando per Piazza Carlo III, zona aeroporto Capodichino, Casavatore e Casoria. Sarà capire quanto efficiente si dimostrerà il servizio e quanta fiducia riporranno i passeggeri partenopei nel nuovo mezzo di trasporto.