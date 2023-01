Ritorna l’allarme della contaminazione delle verdure. A lanciarlo è un cittadino che si è rivolto al deputato dall’alleanza dei Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, compra spinaci surgelati e finisce al pronto soccorso per avvelenamento

“L’altra sera mia mamma ha comprato degli spinaci surgelati in un supermercato nella Sanità ed è stata avvelenata riteniamo dalla pianta stramonio. Volevo diffondere la notizia tramite il suo prezioso lavoro sui social e anche al di fuori, perché il direttore del supermercato quando mia mamma ha denunciato la notizia le ha risposto dicendo: ‘Signora, volete i soldi indietro o un’altra busta?”, racconta il cittadino.

“Vorrei ringraziare gli operatori dell’ambulanza che sono stati tempestivi nel soccorso, e che hanno dovuto fare 3 siringhe di adrenalina e 2 di bentelan. Inoltre è venuta a casa l’ASL ed ha sequestrato la merce e sono andati anche al supermercato interessato”, aggiunge facendo sapere di aver sporto denuncia. Il prodotto in questione è la confezione di Spinaci con mozzarelle e condimento formaggi (surgelati) da 450 gr, a marchio Decò, il cui lotto è stato ritirato recentemente dal mercato dal ministero della Salute per “possibile presenza di corpi estranei simili al frutto dello stramonio”, come si legge nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale lo scorso 27 gennaio. Il lotto incriminato è il seguente: L2299C con data scadenza (TMC) 04/2024.

Il caso è stato subito segnalato all’Asl dal deputato Borrelli che ha richiesto approfonditi controlli per capire se effettivamente si tratti di stramonio o di un altro tipo di contaminazione e di rintracciare tutti i lotti interessati e sequestrarli. “Bisogna essere assolutamente certi per evitare allarmismi e colpire gli eventuali responsabili – dichiara il parlamentare -. La Regione ci ha comunicato di aver attivato l’allerta e il SIAN e ha provveduto sabato al sequestro dell’alimento e a inviarlo allo zooprofilattico per le analisi. Si è in attesa dei risultati”, conclude il deputato.