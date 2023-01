Insalata iceberg e spinaci ritirati dai supermercato. Il Ministero della Salute ha pubblicato nella giornata di ieri, 27 gennaio, un avviso di richiamo per due prodotti alimentari: si tratta di un lotto di insalata Cuori di Iceber prodotto dalla Despar, per probabile contaminazione microbica, e di un altro lotto che riguarda gli Spinaci italiani con mozzarella a marchio Decò. Quest’ultimo è stato richiamato per la possibile presenza di corpi estranei simili al frutto dello stramonio, una pianta altamente velenosa.

Insalata iceberg in busta e spinaci Decò ritirati dai supermercati: allerta alimentare

Se quindi avete acquistato l’insalata Cuori di Iceberg Despar, verificate nell’elenco in basso la corrispondenza con i dati dei prodotti richiamati: se il lotto L020 cod 45302006-0118 di produzione e la scadenza 27/01/2023 coincidono, non consumate il prodotto ma restituitelo al punto vendita di acquisto.

La catena dei supermercati Despar ha immediatamente disposto il ritiro del prodotto in commercio e sono in corso gli accertamenti delle ASL per valutare l’estensione dell’allerta sul territorio regionale ed extra regionale.

Stesso discorso per gli Spinaci con mozzarella e condimento formaggi (surgelati) da 450g, a marchio Decò, e prodotti da GIAS srl., con sede in Via Nazionale 87040 – Mongrassano Scalo (CS). Il lotto “incriminato” è il seguente: L2299C con data scadenza (TMC) 04/2024. Anche in questo caso, il Ministero della Salute invita i consumatori a non consumare il prodotto e di restituirlo al supermercato presso il quale lo si ha acquistato.