Il Napoli di Antonio Conte apre il 9° turno di Serie A alle 18:30 al Maradona. Conte ripropone in blocco gli stessi 11 dell’ultima volta, confermando in avanti il tridente Politano-Lukaku-Kvaratskhelia. In difesa a sinistra gioca Olivera. Fabregas punta su Cutrone in attacco.

Conte punta al poker casalingo

Il Napoli di Antonio Conte ha ottenuto tre successi nelle prime tre gare interne in questo campionato e va alla ricerca del quarto successo casalingo per restare in vetta alla classifica.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas