Paura questa mattina all’alba nel quartiere Pianura, dove un rappresentante di gioielli e preziosi è stato vittima di una rapina a mano armata. I fatti si sono verificati intorno alle 7 in via Leonardo Sciascia.

Napoli, colpo grosso all’alba: rapinato gioielliere in strada. Bottino da 500mila euro

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Bagnoli, intervenuti sul posto dopo una segnalazione, l’uomo – un gioielliere napoletano – stava salendo in auto per recarsi al lavoro quando è stato bloccato da almeno quattro malviventi a bordo di motocicli. I rapinatori, tutti armati di pistola e con il volto coperto, gli hanno intimato di consegnare la borsa che portava con sé.

All’interno, stando alle prime informazioni, vi erano circa 5 chili di oro tra monili e gioielli, per un valore stimato intorno ai 500mila euro. Fortunatamente, non si registrano feriti. I carabinieri stanno conducendo le indagini per risalire ai responsabili e recuperare la refurtiva. Al vaglio eventuali immagini di videosorveglianza della zona e testimonianze utili.