Alla fine dei conti la decisione di De Laurentiis potrebbe ricadere su Walter Mazzarri, ex allenatore del Napoli che ha seguito la squadra dal 2009 al 2013.

Napoli, colpo di scena di De Laurentiis: Mazzarri a un passo

Per Mazzarri si tratterebbe di un grande e inaspettato ritorno: ha conquistato la prima storica qualificazione del Napoli di De Laurentiis in Champions nel 2011 e nel 2012 ha vinto la Coppa Italia.

Il tecnico di San Vincenzo, fermo da circa un anno, ha già dato la sua disponibilità di allenare gli azzurri fino al termine della stagione (quindi per 6 mesi) e non chiederebbe alcuna opzione per l’anno prossimo, al contrario di Tudor che vorrebbe qualche garanzia per la stagione successiva. L’allenatore croato è ancora a Roma in attesa di una risposta certa sul suo futuro, ma intanto De Laurentiis sembra sempre più tentato dal grande ritorno in panchina.

