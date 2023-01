Napoli. Hanno dai 23 ai 19 anni ma nonostante la loro giovane età sono tutti specializzati nel rubare orologi preziosi, in particolare Rolex. È stata così sgominata una banda di rapinatori dalla Squadra Mobile di Napoli, che stamattina ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di sei soggetti.

Napoli, colpo alla banda di rapina-Rolex: sono tutti giovanissimi

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda. In carcere sono finiti Ciro Minieri e suo fratello Nicola, ritenuti responsabili di una rapina a mano armata, commessa a marzo nel 2022, in concorso con D’Avino Raffaele, che invece è stato colpito dalla misura degli arresti domiciliari. In quella circostanza, i tre avrebbero rubato ben due Rolex.

Ai domiciliari, invece, sono finiti Luigi Ammendola, Nicodemo De Stefano e Francesco Pio Miano, indiziari di aver detenuto illegalmente e portato in luogo pubblico due pistole, insieme a Nicola Minieri e alcuni minorenni.

Di seguito, le generalità dei destinatari delle misure: