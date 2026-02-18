Napoli col fiato sospeso: un nuovo cuore per il piccolo Domenico, ore decisive al Monaldi

C’è un nuovo cuore compatibile per Domenico, il bambino di due anni ricoverato dal 23 dicembre all’ospedale Monaldi dopo che il primo trapianto non era andato a buon fine. La decisione finale sull’allocazione dell’organo sarà presa nelle prossime ore da un team di esperti nazionali.

Nuovo cuore compatibile per Domenico: si valuta la trapiantabilità

Una nuova speranza per Domenico, il piccolo paziente ricoverato presso l’Ospedale Monaldi di Napoli. Dopo il fallimento del primo trapianto – il cuore arrivato da Bolzano era giunto danneggiato – ora è disponibile un nuovo organo. A renderlo noto è stata l’Azienda Ospedaliera dei Colli, che ha precisato come ogni decisione definitiva verrà presa solo dopo un’attenta valutazione clinica. Nella giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio, infatti, un’équipe interdisciplinare allargata ai maggiori esperti nazionali si esprimerà sulla trapiantabilità del bambino e sulla compatibilità del nuovo cuore.

Compatibilità del gruppo sanguigno e valutazione clinica

Uno degli aspetti fondamentali riguarda la compatibilità del gruppo sanguigno tra il donatore e Domenico. “Si deve valutare se il gruppo sanguigno di questo cuore è compatibile con quello di Domenico. Questo aspetto sarà esaminato nella giornata di oggi insieme alla trapiantabilità”, ha spiegato Francesco Petruzzi, legale della famiglia, intervenuto nel programma televisivo È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. Secondo quanto riferito, l’attesa non comprometterà il cuore del donatore, poiché le tempistiche sono compatibili con la gestione della donazione in corso.

La convocazione urgente della mamma

Nella serata di ieri la direzione sanitaria del Monaldi ha convocato con urgenza Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico. La donna ha lasciato l’ospedale senza rilasciare dichiarazioni. Nei giorni scorsi, la madre aveva lanciato numerosi appelli alle istituzioni e anche al Papa, chiedendo sostegno e mantenendo viva la speranza per un nuovo organo salvavita per il figlio.

Le condizioni di Domenico restano stabili

Nel bollettino medico diffuso ieri mattina, l’Azienda Ospedaliera dei Colli ha comunicato che le condizioni del bambino risultano stabili, pur in un quadro di grave criticità. Domenico è ricoverato in terapia intensiva, sotto stretto monitoraggio assistenziale e strumentale, con il supporto costante di consulenze specialistiche. La giornata di oggi sarà decisiva. L’équipe interdisciplinare valuterà se procedere con il trapianto, considerando sia la compatibilità del nuovo cuore sia le condizioni cliniche generali del piccolo paziente