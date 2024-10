Grave incidente stradale, questa mattina, nella periferia orientale di Napoli. Un ciclista di 86 anni, residente a Barra, ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion in via Argine, all’incrocio con via Principe di Napoli.

Napoli, ciclista 86enne investito e ucciso da un camion in via Argine

I fatti intorno alle 11. L’uomo, che era in sella alla sua bicicletta da corsa, è stato soccorso immediatamente e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove purtroppo i medici non hanno potuto salvarlo.

Il camion, un autoarticolato proveniente da Cercola e diretto verso il centro di Napoli, ha travolto l’anziano ciclista. Il conducente del mezzo pesante si è subito fermato e ha prestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo del 118 e della Polizia Municipale, giunta sul posto per i rilievi. Gli agenti della sezione Infortunistica Stradale stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. L’autista del camion, già identificato, sarà sottoposto agli esami tossicologici di rito per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue.