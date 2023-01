Chiude di nuovo la Galleria della Vittoria di Napoli per i lavori. Iniziati oggi, la circolazione sarà interrotta in entrambi i sensi di marcia all’interno del tunnel fino a giovedì, 2 febbraio.

Napoli, chiude di nuovo la Galleria Vittoria per lavori: quando riapre

Il Comune ha predisposto un piano traffico alternativo: in via eccezionale sarà consentito il passaggio ai veicoli sul lungomare di via Partenope, l’inversione del senso su via Chiatamone e il senso unico in Santa Lucia.

I lavori, come detto, sono iniziati questa mattina alle 6 e dureranno sino a giovedì, quando la galleria verrà riaperta alla circolazione alle 6. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, che si concentrerà tra via Marina, anche per la presenza di altri cantieri, e sul lungomare.

Il dispositivo di traffico

Di seguito il dispositivo di traffico disposto dal Comune di Napoli, che comprende tutti i percorsi alternativi: