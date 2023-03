NAPOLI. Una chiesa gremita. Sconcerto e ancora incredulità. Questa mattina c’è stato l’ultimo saluto a Gabriella Fabbrocini, la dottoressa in dermatologia che ieri è venuta a mancare.

Funerali di Gabriella Fabbrocini

Nella chiesa di San Ferdinando di piazza Trieste e Trento circa un migliaio di persone hanno voluto dare l’ultimo saluto alla docente, ordinaria di Dermatologia e direttrice della Scuola di specializzazione della Federico II.

Un camice bianco è stato posizionato sul feretro della dottoressa, morta ieri mattina dopo aver lottato contro un aggressivo tumore, impegnandosi per gli altri fino all’ultimo dei suoi giorni. Un lungo applauso ha accompagnato la bara dall’altare alla piazza.

Da ieri sono decine i messaggi di cordoglio per la 58enne. Al funerale presente anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “Profondo cordoglio per la scomparsa della professoressa Gabriella Fabbrocini, professionista di grande valore, eccellenza della Dermatologia italiana – ha scritto ieri il presidente della Regione Vincenzo De Luca -. Alla guida dell’Unità operativa complessa di Dermatologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli e della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell’Università Federico II di Napoli, ha contribuito a dar lustro a un settore che oggi è vanto per tutta la nostra regione. Scelta come rappresentante italiana in seno al Board dell’Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia ha avuto modo di farsi apprezzare, per il suo lavoro, anche a livello internazionale. Le nostre condoglianze alla famiglia”.