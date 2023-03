Si è spenta all’alba Gabriella Fabbrocini, 58 anni, ordinaria di Dermatologia e direttrice della Scuola di specializzazione della Federico II. La donna è stata stroncata da un tumore che l’ha portata via nel giro di pochi mesi.

Napoli, Università in lutto: è morta la dermatologa Gabriella Fabbrocini

Fino a pochi giorni fa, la docente aveva continuato a svolgere le sue attività, nell’ateneo della Federico II e nel suo studio di via Filangieri, dove da anni accoglieva pazienti da tutta la Campania. L’ultimo post su Facebook risale a dieci giorni fa. La scorsa estate, in maniera del tutto improvvisa, aveva scoperto di soffrire di un cancro al pancreas. Nonostante abbia lottato in questi mesi con tutte le sue forze, questa mattina il suo cuore ha cessato di battere. Lascia due figli, Raffaele (prossimo al matrimonio), e Dedo, laureando in medicina. Tra i suoi successi professionali la creazione, dieci anni fa, di un ambulatorio per la cura delle lesioni cutanee nei pazienti sottoposti a chemioterapia.

I messaggi sui social

La sua improvvisa dipartita ha gettato nello sconforto l’intera comunità partenopea. Sono decine i messaggi che stanno comparendo in queste ore sui social. Tra le espressioni di cordoglio che sono arrivate c’è quella di Anna Maria Carloni, ex senatrice e deputata, nonché moglie dell’ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino. Su Facebook, in ricordo di Gabriella Fabbrocini, la Carloni ha scritto: “La morte di Gabriella Fabbrocini è una notizia terribile, un dolore immenso. Ci siamo conosciute più di 20 anni fa. È stata una forza della natura, capace e generosissima fin dall’esperienza della lista Emily. Il suo impegno politico e civile a Napoli è cresciuto negli anni con importanti azioni e imprese sociali e solidali”. I funerali della dotoressa si terranno domani, 4 marzo, alle 11, presso la Chiesa di San Ferdinando in piazza Trieste e Trento.