Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri nel quartiere Pianura, a Napoli, per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari e convivente con i genitori anziani e la sorella, ha reagito con violenza al rifiuto dei familiari di consegnargli denaro.

Napoli, chiede soldi ai genitori e lancia piatti e bicchieri contro il muro: arrestato 40enne

Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Pianura, l’uomo chiedeva frequentemente soldi per motivi vari: scommesse, acquisti, gioco d’azzardo. al rifiuto dell’ennesima richiesta, ha lanciato un piatto di pasta e un bicchiere contro il muro, seguito da altri oggetti, danneggiando mobili ed elettrodomestici. Durante l’aggressione, ha anche preso un paio di forbici, poi nascoste in tasca.

I genitori, terrorizzati, hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri. Hanno denunciato mesi di violenze e minacce, tra cui episodi in cui l’uomo avrebbe lanciato bottiglie e colpito la madre con un calcio chiedendo 350 euro in contanti. Il 40enne è stato condotto in carcere. Le indagini proseguono per accertare la portata delle vessazioni subite dai familiari.