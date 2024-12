Operazione a largo raggio dei carabinieri nei quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta, nella periferia occidentale di Napoli. Durante i controlli, effettuati dai militari della Compagnia di Bagnoli, del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, sono emerse numerose irregolarità, tra cui furti di energia elettrica, spaccio di droga e l’attività di parcheggiatori abusivi.

Napoli: centro estetico, bar e casa rubano l’energia elettrica. Tre persone nei guai

Particolare attenzione è stata rivolta a furti di energia: in via Bagnoli, un centro estetico è stato scoperto mentre utilizzava energia elettrica tramite un contatore manomesso; situazione analoga in un bar di via Diocleziano. I titolari, rispettivamente una donna di 46 anni e un uomo di 50, sono stati denunciati per furto. Stessa accusa per una 33enne di Bagnoli, che aveva alterato il contatore di casa, accumulando un debito di 6mila euro di energia non pagata.

L’operazione ha portato anche a due arresti per droga. Al Rione Traiano, un 49enne è stato trovato in possesso di 7 grammi di marijuana già confezionata in dosi. A Bagnoli, un 52enne nascondeva 39 grammi di cocaina negli slip. Entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. I controlli, intensificati in vista delle festività natalizie, mirano a contrastare fenomeni di illegalità diffusa nei quartieri.